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新北四十份公墓交管 4/1起沿線單向通行

2023/3/29 10:57
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市新店警察分局今天表示，四十份公墓周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易交通壅塞；清明連假期間，4月1日起，上午6時至下午3時沿線單向通行管制。

新店警分局今天發布新聞表示，今年清明節連假為4月1日至5日，共5天，預計湧現大量掃墓及旅遊的車潮，預先規劃交通疏導勤務，並實施交通管制。

其中，四十份公墓周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易造成交通壅塞，連假期間上午6時至下午3時，竹林路71號路口往長樂景觀墓園、翠峰路三叉路口、四十份公墓、北宜路3段與雙峰路路口，沿線單向通行管制。

警方指出，新店區北新藝術廣場設立接駁站，有免費接駁專車，歡迎祭祀民眾多加利用搭乘。

另為配合交通部高速公路局管制，4月1日上午0時至12時及4月2日上午5至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口；建議駕駛可改106乙縣道、台9線等替代道路。

新北市長侯友宜今天上午在市政會議中也提醒觀光旅遊局，在清明節連續假期期間，要啟動各風景區的人潮儀表板，注意交通運輸與清潔衛生，絕對不可掉以輕心。（編輯：李亨山）1120329

#四十份公墓
#侯友宜
#新北市
侯友宜
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