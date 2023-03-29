高市仁武特色遊戲場啟用 提升當地生活機能

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高雄市仁武運動公園內特色遊戲場29日啟用，占地約0.15公頃，將原本老舊遊戲設施打造成新一代特色遊戲場，有攀爬設施、互動性跳樁區及無障礙設施等。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市仁武運動公園內的特色遊戲場今天啟用，副市長林欽榮說，仁武特色遊戲場是一處結合多功能的場域，且鄰近行政中心及菜市場，讓當地生活機能再提升。

仁武運動公園內特色遊戲場今天開放啟用，林欽榮出席啟用儀式時表示，仁武特色遊戲場是結合多功能的場域，運動公園裡有網球、棒球及籃球等，以及大型室內外活動廣場、停車空間，且鄰近行政中心及菜市場，讓當地生活機能再提升。

林欽榮說，高雄市陸續闢建特色遊戲場，市府從選點到整個施工過程，都相當要求安全及品質，且所有遊具都要經過嚴格檢驗，讓親子放心體驗休憩。

高雄市工務局養工處今天透過新聞稿表示，位於仁武運動公園內的特色遊戲場，占地約0.15公頃，市府投入經費約新台幣1840萬元，將仁武運動公園內老舊的遊戲設施打造成新一代特色遊戲場，有攀爬設施、互動性跳樁區及無障礙設施等。

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工務局表示，仁武特色遊戲場經過多場公民參與聽取在地意見，以「藝起遊戲」為主題，設計攀爬、跑步及平衡體能訓練設施，透過對比的色彩及特殊造型融入公園意象，打造雕塑藝術特色的共融遊戲場，訓練兒童的體力、想像力及互動性。

養工處說明，遊戲場提供符合各年齡層需求的設施，攀爬網滑梯採環形設計，與一般直上直下爬網不同，融入起伏跑酷概念，依能力選擇挑戰動線；不同主題遊戲區分別以無縫地墊、人工草皮及木屑鋪面搭配，安全及美觀兼具。（編輯：張雅淨）1120329