胖卡餐車進校園 君毅中學學生體驗微型創業甘苦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣私立君毅中學今天舉辦教育創新活動，邀請16台「胖卡」進駐校園，安排進修部學生擔任助手，實際參與餐車經營運作，體驗微型創業甘苦，提升學習動機。

君毅中學透過新聞稿指出，這場別出心裁的創新教育活動規劃已久，16台胖卡餐車老闆來自全台，今天帶著自身經驗故事同時進駐校園；學校安排進修部學生擔任助手，分組參與胖卡餐車經營運作。

另外，進修部學生也租借2台胖卡餐車自己經營，命名為「進來旺餅舖/糖鋪/文創」，以餐飲科美食為主，資料科設計文創零錢包當作滿額禮促銷。學生除了親身體驗微型創業的甘苦，也學習如何經營胖卡餐車，從設計、製作到經營管理、如何維持良好的客戶關係等實用技巧。

校方表示，今天也是學校連續第9年辦理淨灘活動，國中8年級與高二近800名師生從學校出發，健走至竹南龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長7公里，共清出近1噸的海灘廢棄物。

君毅中學學生自治會會長謝秉辰表示，健走途中增加對生長環境的認識與對家鄉的認同，返校後，大家一起享受進修部學生服務的胖卡餐車美食，感覺很不錯。

君毅中學校長林慶旺指出，學校致力於培養學生帶得走的能力，希望學生們不僅學到理論知識，也能實際體驗與實踐，相信有助提升學習動機，也對學生未來生涯規劃產生某種程度影響。（編輯：李錫璋）1120331