更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

胖卡餐車進校園 君毅中學學生體驗微型創業甘苦

2023/3/31 19:04（3/31 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣私立君毅高級中學31日舉辦教育創新活動，邀請16台「胖卡」餐車老闆帶著自身經驗故事進駐校園，校方則安排進修部學生擔任助手，分組參與胖卡餐車經營運作。（君毅高中提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月31日
苗栗縣私立君毅高級中學31日舉辦教育創新活動，邀請16台「胖卡」餐車老闆帶著自身經驗故事進駐校園，校方則安排進修部學生擔任助手，分組參與胖卡餐車經營運作。（君毅高中提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣私立君毅中學今天舉辦教育創新活動，邀請16台「胖卡」進駐校園，安排進修部學生擔任助手，實際參與餐車經營運作，體驗微型創業甘苦，提升學習動機。

君毅中學透過新聞稿指出，這場別出心裁的創新教育活動規劃已久，16台胖卡餐車老闆來自全台，今天帶著自身經驗故事同時進駐校園；學校安排進修部學生擔任助手，分組參與胖卡餐車經營運作。

另外，進修部學生也租借2台胖卡餐車自己經營，命名為「進來旺餅舖/糖鋪/文創」，以餐飲科美食為主，資料科設計文創零錢包當作滿額禮促銷。學生除了親身體驗微型創業的甘苦，也學習如何經營胖卡餐車，從設計、製作到經營管理、如何維持良好的客戶關係等實用技巧。

校方表示，今天也是學校連續第9年辦理淨灘活動，國中8年級與高二近800名師生從學校出發，健走至竹南龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長7公里，共清出近1噸的海灘廢棄物。

君毅中學學生自治會會長謝秉辰表示，健走途中增加對生長環境的認識與對家鄉的認同，返校後，大家一起享受進修部學生服務的胖卡餐車美食，感覺很不錯。

君毅中學校長林慶旺指出，學校致力於培養學生帶得走的能力，希望學生們不僅學到理論知識，也能實際體驗與實踐，相信有助提升學習動機，也對學生未來生涯規劃產生某種程度影響。（編輯：李錫璋）1120331

#苗栗縣私立君毅中學
#林慶旺
#謝秉辰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族