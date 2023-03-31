林務局要求六福村半年內完成狒狒植入晶片 建議健檢時一併執行

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）林務局表示，今天前往六福村檢視狒狒圈養場，並要求在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作，建議園區為狒狒健康檢查時一併植入，六福村說，研議中，會納入考量。

農業委員會林務局上午會同新竹縣政府，並邀請有相關飼養經驗的台北市立動物園照養人員3名、農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文、國立師範大學教授王穎及國立屏東科技大學副教授蘇秀慧，前往六福村狒狒區勘查。

會後林務局透過新聞稿表示，已要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作。

要如何植入晶片，林務局向中央社記者說，有建議可在為狒狒進行健康檢查時能一併植入，對此六福村向中央社記者表示，目前仍在研議中，會納入考量。

至於數量清點的部分，六福村說，今天林務局及專家們有給予建議，包含應用科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量及防止動物脫逃，目前會積極與相關單位對接，研擬可行方式。

六福村說，感謝林務局會同各界專家學者協助園方，共同解決問題，經營動物園及照養動物不容易，園方也希望尋求相關單位能提供資源及給予協助，對於建議部分，會全力配合。（編輯：李錫璋）1120331