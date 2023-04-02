90年代經典機車聚集花蓮 懷舊氛圍憶青春

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣在地文化市集協會2日舉辦「蚤樂趣：懷舊市集暨在地素材創作展」，除邀集「名流家族」展示車友收藏多年的名流機車，還有YAMAHA RZR追風、偉士牌、金旺等車款到場，並串連美食、手作、木藝及古物擺攤，吸引民眾目光。中央社記者李先鳳攝 112年4月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）名流150機車、偉士牌機車、YAMAHA追風機車等90年代經典老車今天聚集花蓮東大門夜市旁六期重劃區，濃濃懷舊氛圍吸引民眾朝聖打卡、回憶青春。

花蓮縣在地文化市集協會今天舉辦「蚤樂趣：懷舊市集暨在地素材創作展」，除邀集「名流家族」展示車友收藏多年的名流機車，還有YAMAHA RZR追風機車、偉士牌機車、金旺機車等到場，並串連美食、手作、木藝及古物擺攤，呈現濃濃懷舊風情。

台灣機車大廠在1987所生產的第一台液冷式速克達名流150機車，它是許多5、6年級生的共同回憶，雖然這台經典老車已停產，但仍讓收藏玩家愛不釋手。

蕭姓民眾說，名流150機車馬力大、加速快，年輕時曾騎乘它從花蓮一路經蘇花、北宜公路到台北，在心中留下了美好的記憶。

花蓮「名流家族」召集人吳仕怡告訴中央社記者，原本號召外縣市車友共近50部機車，但因天氣不好，許多車友捨不得讓老車淋雨，所以臨時放棄騎到花蓮，預計下半年會再舉辦一場「大會師」。

花蓮縣在地文化市集協會理事長吳武原表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，陸續策辦富有在地特色的市集活動，活絡文化及經濟；今天現場聚集約30至40部復古機車，都是相當經典的老車，車友齊聚一堂交流分享。（編輯：戴光育）1120402

花蓮縣在地文化市集協會2日舉辦「蚤樂趣：懷舊市集暨在地素材創作展」，邀請「名流家族」展示車友收藏多年的名流機車。中央社記者李先鳳攝 112年4月2日