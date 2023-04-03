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竹縣公立與非營利幼兒園 登記抽籤時間出爐

2023/4/3 10:18
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）竹縣112學年度公立與非營利幼兒園將於5月招生，採現場或網路報名雙軌制，每名幼兒登記公立及非營利幼兒園以各1園為限，5月12日起可查詢各公立及非營利幼兒園招生缺額。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」2階段，「優先入園」登記時間為5月18日上午9時至5月20日中午12時止，採各園現場登記的方式，抽籤時間為5月20日下午2時。

「一般入園」網路登記時間為5月31日上午9時至6月2日中午12時止，可至「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平台」登記，而各園現場登記時間則為6月2日上午9時至6月3日中午12時止，抽籤時間為6月3日下午2時。

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縣府表示，每名幼兒登記公立及非營利幼兒園以各1園為限，抽籤後若同時錄取公立幼兒園及非營利幼兒園，僅能擇1園報到。此外，新建文小十非營利幼兒園（華興非營利幼兒園）為第1年招生，招生作業將另外辦理。

新竹縣112學年度公立與非營利幼兒園採現場或網路報名雙軌制，民眾可從5月12日起至「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平台」查詢。（編輯：張雅淨）1120403

#新竹縣政府
#竹縣公立幼兒園
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