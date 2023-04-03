北市火災搶救效能評估 消防員極限挑戰

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）為全面提升前線消防員在火場安全，北市消防局今天表示，近期舉辦堪稱消防員「極限挑戰」的火災搶救效能評估，第一線消防人員318人參與，以期藉量化評估數據提升其救災能力。

台北市政府消防局新聞稿表示，第一線執行火災搶救的外勤消防人員每年都必須參與訓練，以評估空氣呼吸器使用效能（測驗），項目包括「消防衣帽著裝」；「體能測驗（爬不完樓梯、跑步機、飛輪及拉力機）」；以及「鐵籠訓練區（模擬侷限空間環境移動）」。

同時，局內各大隊在3月13日至4月3日於平日夜間及假日辦理火災搶救效能評估，共318人參加並分26梯次完成。

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消防局訓練中心表示，後續將針對參加人員年齡、呼吸量及前後年度數值進行分析比較，再將分析數據回饋各外勤分隊，據以針對平時訓練提高特別項目比率，像是強化呼吸技巧、有氧訓練或肌力訓練，提升火災搶救時爆發力與持續力，消防員可延長空氣呼吸器使用時間，更可全面提升其火場安全。

參訓消防員表示，訓練過程雖然相當辛苦，但透過符合國際水準規模的訓練設施、模組化評估流程及量化評估數據，確實有助提升消防人員執行火災搶救信心與能力。（編輯：孫承武）1120403