狒狒之死爭議 六福村連假第3天湧人潮

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）六福村因狒狒事件遭批，民進黨立委陳瑩、伍麗華日前召開記者會表示要抵制六福村相關企業，「不會帶孩子去六福村」，今天是清明連假第3天，六福村湧入人潮，玩設施排隊約要半小時。

六福村售票口今天上午開園出現排隊人潮，園方人員受訪表示，截至中午12時入園人次約5135人，對比這次連假首日同時段統計的700人次，人數大增。

陳姓遊客向中央社記者表示，她今天帶姪女來六福村遊玩、天氣不錯，直至上午11時許都還有遊客排隊購票，入園後玩遊樂設施平均排隊約要半小時，人潮多。

她說，另對「狒狒之死」事件，雖能體諒園區照顧大量動物不易，但仍希望園區要做好動物管理，也要重視動物照顧，盼園方能盡快將設施改善完成。

民進黨立委陳瑩、伍麗華日前召開「六福村提告獵人，只為掩蓋狒狒之亂疏失」記者會指出，呼籲六福村徹底改善管理不當情形，「我們要抵制，不會帶孩子去六福村」，直到改善為止；同時也要求農委會林務局調查六福村是否早知道狒狒逸失，以及新竹縣政府要落實盤點六福村內的動物數量等。

新竹縣政府農業處副處長傅琦媺向中央社記者表示，行政院農業委員會林務局會同新竹縣政府與專家學者，在3月31日前往六福村狒狒區勘查後，要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作。

傅琦媺說，由於現場六福村放養的狒狒，每一隻敏捷度不同，而附近的防逃措施也會要求要加強，也需給園區改善時間，等待1個月改善期後，縣府將會同專家學者盤查，確認六福村園區的改善狀況。

至於狒狒植入晶片以及管理改善等，傅琦媺表示，建議園區植入晶片來管理照顧狒狒，至於後續園區如何進行，縣府會尊重園方作法，但需在6個月內完成改善。

六福村向中央社記者表示，對於園區改善部分也會針對林務局所提出的建議全力配合，感謝林務局會同各界專家學者協助園方，共同解決問題。

六福村指出，園內非洲部落「生態猿猴區」、「猛獸區」因進行盤查，今天暫不對外開放。其餘主題遊樂園區正常開放，包含非洲部落的沙漠風暴、小小驛馬車、親親園等設施。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明，坦承狒狒為園區所有並致歉。（編輯：張銘坤）1120403