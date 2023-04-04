新北中和出現彌猴 動保處研判下山覓食籲勿驚擾

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市中和區圓通路今天出現野生彌猴，新北市動保處指出，已派員前往勘查，呼籲民眾不要餵食，掃墓要收好供品，不要遺留可食性物品，也不要驚擾靠近，彌猴不會危害安全。

新北市中和區錦昌里長邱尾玟下午接受中央社記者電訪表示，上午民眾在中和區圓通路367巷內整理環境時，在附近古厝發現1隻野生獼猴在屋頂享受日光浴，獼猴被發現後，牠往圓通寺山區方向跑去。

邱尾玟說，附近有國軍台北忠靈塔，常有掃墓民眾，她擔心獼猴會攻擊路人，因此廣播提醒民眾注意，並通報新北市動保處，動保處下午已派員到場勘查、處理。

新北市動保處長楊淑方接受媒體電訪表示，接獲民眾通報後，立即派員前往現場勘查。新北市生態豐富，擁有多樣性生物物種，圓通路靠近山區，也有部分野生彌猴生存，但彌猴習性為群聚，比較少個體脫隊單獨在外。

楊淑方說，附近國軍台北忠靈塔的供桌上有掃墓民眾的供品，研判這隻彌猴應該是尋找食物，才會在野生動物與人類居住的重疊區域出現覓食；野生動物也害怕人類，看到人會迅速離開。

她表示，面對野生動物時的原則是不驚擾、不靠近、不餵食，動保處人員已會同里長在當地宣導，提醒民眾與登山客切勿餵食，收好擺放在外的食物，也避免遺留食物或可食性垃圾，以免獼猴跑下山或到民宅覓食。

楊淑方指出，尊重野生動物生態，除非有持續性或嚴重危害公安的案例，才會研商下一步是否有必要圍捕的對策。

動保處前年4月間表示，鄰近山區的淺山與都會邊緣常有野生動物族群出沒，近期頻頻接獲通報，新店某社區有獼猴大軍進入社區，影響居民生活；三峽等地也有獼猴跑到學校，造成師生困擾。（編輯：戴光育）1120404