台南安平抽水站機組更新 助降集水區淹水機率

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府水利局針對於民國71年建置的安平抽水站進行機組更新，新機組已陸續到位，總抽水量能較以往增加，預計可有效降低集水區積淹水機率。

台南市水利局今天發布新聞稿指出，安平抽水站主要蒐集由安北路以西，王城路、安平路850巷、湖內一街、湖內街以東，運河路以北，鹽水溪以南所形成區域雨水，集水面積約41公頃，因平常外水高於內水，需依靠抽水機幫助排水。

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水利局指出，安平抽水站設有8台抽水機組，市府自108年陸續更新其中2台，去年底再編列經費投入「安平抽水站機組更新工程統包案」，再更新4台沉水式抽水機，採用德國知名品牌機組，並使總抽水量能較以往增加，將可有效降低安平抽水站集水區積淹水機率。

水利局指出，因應極端氣候急降雨機率頻繁發生，此次更新工程設計導入自動監控系統，搭配人機操作介面，引接既設水位計，平均運轉8台抽水機，並自動累積運轉時間，所有啟動、停機時間及水位皆可記錄於系統資料庫中，以方便操作及未來查詢。（編輯：黃世雅）1120405