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彰化集集支線鐵道旁 花旗木開花呈美景

2023/4/5 20:46（4/5 21:06 更新）
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彰化縣二水鄉員集路的花旗木從3月底開始陸續開花，由於花旗木正好在台鐵集集支線鐵道旁，粉紅色的花朵搭配鐵道形成美景，吸引不少民眾前往賞花。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月5日
彰化縣二水鄉員集路的花旗木從3月底開始陸續開花，由於花旗木正好在台鐵集集支線鐵道旁，粉紅色的花朵搭配鐵道形成美景，吸引不少民眾前往賞花。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月5日
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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化二水倡和社區居民組志工隊照顧員集路的花旗木，花旗木3月底開花，民眾利用清明連假前往賞花；倡和村長鄭慶松說，花旗木曾遭遇病蟲害，今年呈現美景，居民也與有榮焉。

彰化二水鄉員集路的花旗木從3月底開始陸續開花，其中位在彰化縣警察局田中分局源泉派出所旁的花旗木，由於正好在台鐵集集支線鐵道旁，粉紅色的花朵搭配鐵道形成美景，吸引不少民眾利用清明連假前往賞花。

彰化二水鄉倡和社區組成護花志工隊，悉心照顧花旗木，讓今年的花旗木順利開花呈現美景；鄭慶松今天接受媒體聯訪指出，參山國家風景區管理處曾為花旗木打造護欄，不過施工時砍掉花旗木部分枝條。

鄭慶松說，花旗木被砍掉部分枝條後就染上白枯病，沒多久又有線蟲和星天牛來襲，村民們擔心花旗木枯死，組成護花志工隊，另在園藝專家協助下，噴藥防治病蟲害，還花錢請水車澆灌樹木。

鄭慶松指出，志工們悉心照顧80多棵花旗木，讓花旗木開花呈現美景，大家看到外地遊客來社區賞花與有榮焉，也樂於主動照顧這些樹木。（編輯：方沛清）1120405

#鄭慶松
#彰化縣
#花旗木
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