氣溫劇變磁磚恐脫落 中市府籲自主檢查建物外牆

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）寒流來襲，氣溫劇烈變化恐導致磁磚因熱脹冷縮而脫落，中市府今天呼籲，建築物所有權人或公寓大廈管委會應自主檢查建物外牆磁磚，如有脫落，應採取措施維護公共安全。

中央氣象署昨天發布低溫特報，為避免氣候劇烈變化期間，建築物外牆磁磚飾材因熱脹冷縮脫落，台中市政府都市發展局提醒，建築物所有權人或公寓大廈管委會應自主檢查所管建築物外牆磁磚。

都發局指出，如民眾發現磁磚有脫落之虞，可立即向各區公所通報協處或通報1999台中市民一碼通，都發局將要求限期改善，同時張貼警示設施，並予適當圈圍防護，逾期未辦理者將依違反「建築法」規定處6至30萬元罰鍰，以督促建物所有權人應維護公共安全，保障用路人生命安全。

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此外，為鼓勵民眾主動維護外牆飾面安全，都發局依「台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助辦法」規定，編列相關補助經費，可由公寓大廈管理委員會或管理責任人向市府住宅發展工程處提出申請。

對於屋齡達20年以上老舊大樓，都發局表示，如符合「台中市都市更新整建維護補助實施辦法」相關條件規定，可向都發局都市更新工程科申請外牆拉皮經費補助。（編輯：陳仁華）1130122