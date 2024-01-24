學童蛀牙比率高 北市聯醫供6至12歲免費塗氟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）寒假來臨，台北市立聯合醫院考量蛀牙是學童罹患率最高的口腔疾病，加上假期間容易接觸甜食，即日起提供6至12歲學童免費牙齒塗氟服務，協助爸媽照顧孩子健康。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲今天透過新聞稿表示，齲齒俗稱蛀牙，是學童罹患率最高的口腔疾病，一般2到3歲小朋友的蛀牙率就達31%，到了6歲時更提升至79%，尤其寒暑假期間容易接觸甜食，此時若未做好口腔照護，更容易罹患蛀牙。

李雅玲指出，預防蛀牙除正確刷牙，也可以透過塗氟來達成，就像是為牙齒穿上防菌衣，增加牙齒對酸的抵抗力、抑制細菌生長，有效減少蛀牙發生。

目前衛福部補助未滿6歲兒童每半年1次免費牙齒塗氟，李雅玲表示，北市聯合醫院寒假期間，再加碼提供6至12歲學齡兒童免費塗氟預防保健服務。她提醒，為達到最佳防齲效果，塗氟前應先將牙齒刷乾淨，並將蛀牙治療完畢。

聯合醫院表示，即日起至2月2日的平日，和平、婦幼、中興、陽明、忠孝及仁愛院區皆開設免費塗氟診次；此外，和平、婦幼及仁愛院區27日上午也提供免費塗氟。

聯醫說明，接受塗氟的學童須攜帶健保卡、戶口名簿及牙刷至醫院掛號，不需繳交掛號費，呼籲家長把握機會。（編輯：蕭博文）1130124