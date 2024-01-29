更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
首頁 / 地方

台南推「埕南燈區」 3條散步路線朝聖各大廟宇

2024/1/29 17:26（1/29 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024台灣燈會在台南，市政府規劃「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，打造3條燈區散步路線。圖為台南祀典大天后宮亮燈場景。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
2024台灣燈會在台南，市政府規劃「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，打造3條燈區散步路線。圖為台南祀典大天后宮亮燈場景。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）為響應2024台灣燈會在台南，台南市政府規劃「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，供遊客朝聖各大廟宇。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，此次埕南燈區主題為「點亮埕事」，強調廟埕為早期社會彼此聯繫情感、交流資訊、孩童遊戲玩耍的重要場所；到了現代，不論是舉辦宗教慶典，或攤販聚集，廟埕依然熱鬧容納各式常民活動。

文化局指出，今年正值台南400重要歷史時刻，台灣燈會也是闊別16年後重新在台南舉辦，透過埕南燈區的藝術裝置來「點亮埕事」，讓在地民眾與每一名來到台南的旅客，重溫廟埕街角的趣味與記憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局說明，埕南燈區以復古地方小報形式規劃導覽地圖，藉由互動式遊戲設計帶入廟宇意象，呈現3條建議參觀路線，分別為「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」，經過20個節點，小報中並設計趣味猜燈謎小遊戲，民眾參觀時可同時探索發掘台南歷史小故事，增加文宣趣味性與收藏價值。

文化局指出，埕南燈區除了各大廟宇燈區，更在「兌悅之門」路線的起點、節點以及終點，分別納入「消防局/消防史料館」、「隘門」、「兌悅門」3個古蹟場域設置藝術裝置，以作品點亮歷史記憶，讓民眾在埕南燈區漫遊時，體驗台南獨特城市文化魅力。（編輯：黃世雅）1130129

#台灣燈會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32