打造澎湖低碳島 產官學簽海洋碳匯MOU

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（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣政府推動淨零排碳目標，今天與澎湖科大及健茂生物科技公司簽署「海洋碳匯研究產官學合作備忘錄」，未來在產官學三方合作下，期打造澎湖成為第一個低碳示範島。

「響應澎湖零碳島計劃－海洋碳匯研究產官學合作備忘來錄」，今天由縣長陳光復、澎湖科大校長黃有評與健茂生技董事長駱榮龍3人完成簽署。

陳光復表示，縣府推動淨零排碳目標，有機會與學、業界攜手合作引領澎湖與國際接軌，朝低碳及永續發展邁進，完成低碳生態保育結合創意觀光的有序與永續菊島空間發展願景。

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陳光復指出，縣府在推動各項再生能源發展，包含綠能、風力發電及太陽能光電等，尤其澎湖四面環海，擁有得天獨厚、豐富且多樣海洋資源，海洋碳匯開發是未來趨勢之一，感謝優秀合作夥伴建立起大型海藻碳匯方法學，實現海上綠電指日可待，未來在國際碳權交易必有澎湖一席之地。

澎湖農漁局表示，水產種苗繁殖場去年公開徵求「大型海藻碳匯方法學研究」合作團隊，經審查後由澎湖科大及健茂生技共同組成。在縣府提供場域及大型藻技術資源下，結合澎湖科大相關學術研究和經驗，加上健茂生技在海上綠能光電設備及設計專業指導下，未來成果令人期待。（編輯：孫承武）1130129