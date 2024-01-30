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城鄉共學 台東武陵國小與新北學生交流

2024/1/30 11:15
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（中央社記者李先鳳台東縣30日電）學校放寒假，但台東武陵國小卻無比熱鬧，學童和來自新北市新店中正國小和崇光中學的營隊學生展開6天的城鄉交流活動，武陵國小校長胡琢偉樂見部落孩子有很好的學習體驗。

台東縣延平鄉武陵國小4至6年級30名學童，接待中正國小27名學伴和崇光中學的25名營隊服務學生，進行「數位家族城鄉交流」活動，從25日開始，今天舉行成果發表會，結束6天5夜的交流活動。

胡琢偉表示，由中華數位人文關懷協會為平台，媒合都會小學和部落小學互為學伴，並以1所大學生或高中生為隊服的組合，目的是讓都會區學子和部落小朋友認識不同地區的生活樣態，彼此交流學習；之後再擇期，讓部落學童回訪都會小學，將由都會學伴全程招待食宿。

此次活動內容安排多樣的文化體驗，包括傳統迎賓殺豬、小米播種祭、搭設獵寮、唱八部合音、杵音、到農場認識傳統穀物小米、紅藜、稷、油芒、藍染、弓琴製作、射箭、搗米等。

胡琢偉指出，這是部落孩子很好的學習體驗，學習當小主人招待都會學伴，到學伴家時也能體驗都會生活和自己生活的差異。為了這次營隊，學校和部落2個協會一起合作，也讓學校和部落連結更密切。

武陵國小學童胡晟軍說，這是他第2次接待都會學伴，能認識不同地區的朋友很開心，他在家庭日招待學伴享用布農族的風味烤肉，並帶學伴上山體驗獵人生活，很期待之後到台北住學伴家體驗都市生活。

中正國小學生楊博鈞說，這是他第1次參加營隊，每一樣活動都很精彩，幾乎是過去沒有過的體驗，留下難忘的經驗與回憶。（編輯：郭諭儒）1130130

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