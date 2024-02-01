新北稽查電影院 3家有項目不合格遭要求改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市新聞局今天表示，稽查轄內17家營業中電影院，以維護公共安全。其中，林口威秀、淡水國賓、板橋秀泰等影城，在逃生通道堆放雜物、安全門上鎖及照明度不足，已要求改善。

市府新聞局發布新聞表示，農曆春節將至，為保障民眾觀影權益，近日會同消費者保護官稽查營業中的電影院，稽查項目包括公共安全、電影片廣告預告及消費者權益等事項。

新聞局表示，經營管理方面，稽查電影分級制度、大廳播放之預告片應為普遍級等規定，都符合要求。但部分影城未於售票處揭示優待票券資訊，當時立即要求後，業者都於期限內改善完成。

新聞局回應中央社記者詢問時表示，公共安全方面，部分業者在逃生通道有堆放雜物、安全門上鎖及照明度不足的問題，這些業者包括林口區威秀影城、淡水區國賓影城、板橋區秀泰影城。

新聞局說，稽查當下立即要求業者改善淨空，確實保持逃生通道順暢，也不能將安全門上鎖，不利逃生。往後將不定期無預警抽查，不會讓公安打折扣。

新聞局說，稽查時發現部分業者現場公告不得攜入的外食品項，與業者自行販賣熱食品項重複，違反電影院禁帶外食定型化契約的相關規定，也要求業者現場修正禁帶公告。

票券應記載事項方面，部分業者於團體票券上，未註明若為不可歸責於消費者之因素，則不可收取退費手續費，新聞局請業者修改官網及現場的公告內容。（編輯：李錫璋）1130201