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打造永續海洋 海委會公布2023十大政績

2024/2/2 15:07（2/2 16:13 更新）
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海洋委員會成立於2018年，2日在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，海委會主委管碧玲宣布2項消息，包含海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入立法院優先法案。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
海洋委員會成立於2018年，2日在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，海委會主委管碧玲宣布2項消息，包含海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入立法院優先法案。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
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（中央社記者張已亷高雄2日電）海洋委員會今天在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，主委管碧玲宣布海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入立法院優先法案，打造台灣海洋環境永續。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，2023年10大政績中，於國安、治安、平安「三安」方面，改善海巡人員執法、設備與待遇，並推動千里援漁，四重保護；與美國在台協會（AIT）合作成立海巡自動互助船舶救援系統台灣隊，實踐全球互助；提升補助地方政府海域安全經費達3.5倍；啟用海遊通「Go Ocean App」、成立海巡志工團隊等，強化海域安全環境。

在海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展的「四海」部分，則完成修正海洋污染防治法及相關子法，並建立海污檢舉獎勵制度、公私協力維護海洋潔淨，還有成立海廢再生聯盟，海廢回收再利用比例達到51％。

另外，完成藍碳方法學研擬，以及完備海豚與海龜救援網絡，並救援468隻鯨豚海龜，還有擴展友善釣點達157處，啟用全台首座親子垂釣區等。

現任主委管碧玲於2023年1月31日上任，任職1年多，完成20項海污法相關子法修訂。她表示，將持續推動海洋國家型計畫、海洋素養典範國家計畫及海洋保育法、海域管理法立法等，她深感「住海邊，管真闊」，會延續十大亮點政績成效，讓民眾感受「海洋事務推動，有管必靈」。（編輯：郭諭儒）1130202

海洋委員會主委管碧玲（左2）上任1年多，完成20項海污法相關子法修訂，她2日在記者會表示，將延續2023年10大亮點政績成效，讓民眾感受「海洋事務推動，有管必靈」。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
海洋委員會主委管碧玲（左2）上任1年多，完成20項海污法相關子法修訂，她2日在記者會表示，將延續2023年10大亮點政績成效，讓民眾感受「海洋事務推動，有管必靈」。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
#海委會
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