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春節連假冷氣團來襲 高市府籲漁民注意防寒保暖

2024/2/6 15:02（2/6 15:21 更新）
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根據中央氣象署資訊，7日大陸冷氣團逐漸南下，高雄市政府海洋局呼籲養殖漁民注意魚塭（圖）防寒措施與自身禦寒保暖。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月6日
根據中央氣象署資訊，7日大陸冷氣團逐漸南下，高雄市政府海洋局呼籲養殖漁民注意魚塭（圖）防寒措施與自身禦寒保暖。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）農曆春節將至，根據中央氣象署資訊，7日大陸冷氣團逐漸南下，小年夜8日受大陸冷氣團影響，高雄地區氣溫下降低溫達攝氏14度，市府海洋局呼籲漁民注意魚塭防寒措施與自身禦寒保暖。

海洋局今天發布新聞稿呼籲養殖業者加強寒害防範措施，如於魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝的設施，棚蓋與水面角度應小於30度，另外可加強越冬溝的保溫、防寒、加溫設備。

此外，越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；並善用益生菌可降低疾病發生率。寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群行為，如強光照射及魚池內任何擾動及聲響刺激。

同時也要避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車（深水增氧水車）。寒流來襲期間，應注意水溫變化，水溫若低於15度時，應視情況採取應變措施，如增加高溫水源等。

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海洋局也提醒，寒流來襲後，待水溫及魚體狀況回穩，浮於水面的魚體須馬上撿除，防止水質惡化。低溫期盡量避免投餵以保持水質穩定，在氣溫回升、暖和後，可依情況酌投飼料。

海洋局表示，近年政府推動養殖漁業天然災害保險，保險已成為養殖經營必要的考量，鼓勵養殖漁民參加養殖保險，並做好萬全準備。漁民也可視情況預先搶收，若有發生災情，應先拍照、打撈凍死魚，並向魚塭所在地區公所通報。（編輯：黃世雅）1130206

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