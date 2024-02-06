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宜蘭縣路邊停車 除夕至初四暫停收費

2024/2/6 16:53
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣政府今天表示，因應春節大量停車需求，除夕至初四（9日至13日）縣內路邊停車暫停收費，8所學校與蘇澳港部分碼頭也免費提供臨時停車。

縣府發布新聞稿指出，春節7天連續假期自8日至14日，預估假期前段以返鄉南向車流為主；假期中段以旅遊為主，屆時縣內各風景區周邊交通量將較為壅塞；假期後段以短程旅遊及返回工作地北向車流為主。建議用路人即早規劃旅程，避開尖峰時段或行駛替代道路，多搭乘大眾運輸前往宜蘭旅遊。

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縣府表示，春節期間，位於宜蘭市的中華國中與力行國小，羅東鎮的國華國中及竹林國小，蘇澳鎮的南安國中與蘇澳國小，員山鄉的員山國小，三星鄉的憲明國小共8所學校，總計免費提供289個自小客車停車位。

此外，蘇澳港12、13號碼頭，移山路停車場與南方澳大橋東岸橋下停車場，也共免費提供156個自小客車停車位，新春期間若前往當地廟宇祈福的民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1130206

#宜蘭縣
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