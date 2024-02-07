高雄壽山動物園年節加菜 動物反應各異其趣

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）迎接農曆春節，高雄壽山動物園近日為動物們準備豐盛的年節大餐，讓動物們享用。面對新奇的菜色，動物們有的迫不及待大快朵頤，有的小心翼翼品嚐，反應各異其趣，模樣可愛。

因應農曆春節，壽山動物園全體總動員，不但除舊布新進行環境景觀布置，也規劃季節食蔬，準備豐富蔬果，讓動物們享用。觀光局長高閔琳說，動物園每年都會為動物們準備年節菜色，不僅讓動物探索食物多樣性，也營造年節氛圍。

動物們面對加菜，反應各異其趣，如好奇心強的狐獴一看到保育員端著菜籃，就興奮地探頭探腦。當保育員將菜籃放在展場內，狐獴們就立刻圍了上來。

去年新生的冠豪豬「小芋頭」，在保育員細心照料下快速成長，體型幾乎快追上爸媽，第一次過年的牠一見到年節大餐，馬上衝出來品嚐，其它家族成員則是慢條斯理，像極了過年團聚的大家族。

黑熊「波比」第一次見到白甘蔗，興奮地狂嗑起來。高雄市觀光局今天新聞稿表示，去年獸醫團隊為「波比」裝上銀色牙套，剛好做了最好的硬度測試，而甘蔗糖份偏高，所以園方只會在年節應景讓動物們稍微嚐鮮作為加菜的小確幸。

黑猩猩面對年菜的舉動，也把一旁觀察的保育員等人逗笑，「莉忠」提著菜籃的模樣彷彿趕辦年貨的人類，結果健步飛快把年貨全灑出來散落一地；「美珍」小心翼翼雙手環抱著地上擺放的豐盛蔬菜，彷彿在享受一場美味野餐。

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壽山動物園說明，為提供動物們平日鮮少接觸的食材，此次挑選菠菜、長滿黃花的油菜、奶油白菜、甜椒、玉米筍、黃帝豆、四季豆等多元季節食蔬，輔以水果、花生、龍眼提味，可說是營養滿分、色香味俱全，希望讓動物感受年節氛圍。

觀光局也提醒，動物園除夕休園，春節期間正常開放，每日上午8時至下午6時，壽山實施南向單行管制，往動物園車輛需由興隆路上山。另外因動物園停車空間有限，民眾可搭大眾運輸前往，以節省等候停車空位的時間。（編輯：黃世雅）1130207