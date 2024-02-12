各廟抽出國運籤 侯友宜：轉個念正向看待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天仍到各處拜廟及發放福袋，媒體詢及對各廟宇近期抽出國運籤的看法，他表示，有的是上上籤、有的籤看起來也不是那麼好，轉個念就好了，正向看待每一件事情。

侯友宜今天前往土城五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮及福和宮參拜及發放福袋，吸引許多民眾排隊領取。侯友宜接受媒體聯訪時表示，他到各地拜廟時有的人提早來等發放，甚至排到看不到隊伍尾巴。

侯友宜表示，他發放福袋半個小時也發不完，都要拜託區長們代勞，因為他還要去下一個廟宇，而他看到很多民眾高喊加油，這都給他很大肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢及對南鯤鯓代天府等廟宇抽出國運籤的看法，侯友宜表示，很多廟宇都有籤詩出來，有的是上上籤、有的籤看起來也不是那麼好，不過人生只有一念之間，轉個念就好了，都用正向看待每一件事情。

侯友宜表示，命運是要靠大家去打拚，台灣的命運最重要就是大家要同心同力，面對外面挑戰只要同心齊力，就像一家人，那就沒問題了，所以籤詩的好壞還是在於自己面對所有外面挑戰時，願不願意團結全力以赴。（編輯：張雅淨）1130212