花蓮走春熱門打卡點 消防栓觀景台、雲梯車廳舍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）過年走春，許多人喜歡到東台灣一遊，千萬別錯過熱門打卡景點花蓮縣消防局。臨海的豐濱分隊廳舍外型為巨大消防栓超吸睛，花蓮分隊廳舍的雲梯車造型還獲得公共工程金質獎。

今年農曆春節連假有7天，內政部消防署告訴中央社記者，若民眾到東台灣走春，不妨一探花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊和第二大隊暨豐濱分隊改建後的廳舍，極具特色和趣味的建築外型，已成新熱門打卡點。

民國111年12月29日正式啟用的豐濱分隊新建廳舍座落於花蓮縣豐濱鄉，外型被打造成顯眼的紅色大消防栓，是由建築師發揮巧思，將帶有消防栓意象的瞭望塔和消防廳舍相結合，並於瞭望塔3樓及消防廳舍2樓設置觀海平台，開放民眾入內登高一覽太平洋海景。

花蓮縣消防局說，這個位處花蓮縣海岸風景區內的巨型消防栓廳舍，已成豐濱鄉的地標建物，也是台灣省道台11線上著名的打卡景點，周邊還可到女媧娘娘廟等景點觀光。

曾到訪過的民眾就在網路發文說，「消防隊直接變成拍照點也太厲害了」，也有網友說；「紅色的巨大消防栓好吸睛，走過路過都很難錯過。」

不可錯過的景點還有位於花蓮市國風街21巷的花蓮分隊，花蓮縣消防局說，建築師將高角度訓練桁架與廳舍外型結合，規劃設計以「人」為出發點，兼具實用的訓練功能，將消防廳舍打造為消防雲梯車外型，盡可能保留原生樹木，巧妙融入田埔生態園區，兼顧環境保育，成為當地亮點。

花蓮分隊廳舍還曾獲國內公共工程最高榮譽獎項「第21屆公共工程金質獎」肯定，獲選為建築類佳作；另因其獨特創意、嶄新美學等原因，101年也榮獲美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）建築類銀獎。（編輯：蕭博文）1130214