新竹縣補貼市區公車司機薪資 113年每月1萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）新竹縣政府補助轄內所屬市區客運路線駕駛員薪資每月1萬元，補貼期間為今年1月至12月止，期盼透過提升駕駛員薪資待遇，穩定竹縣的公共運輸營運環境。

竹縣府今天發布新聞稿表示，考量新竹縣市區公車因疫情及疫後大幅增加營運成本，駕駛員從業人員流失，為保障民眾乘車權益，盼透過幫司機加薪，以避免駕駛員人才外流。

新竹縣府交通旅遊處表示，考量公共運輸業者經營不易，且鄰近縣市也有駕駛員薪資補貼政策，導致竹縣公車駕駛員持續流失，為避免駕駛員人力外流，今年補貼竹縣所屬市區客運路線駕駛員薪資每月新台幣1萬元。

交旅處指出，司機員薪資補貼期間為今年1月至12月止，以每季審核名單通過後發放補貼，預計有70名駕駛員受惠，盼能吸引駕駛員回流及加入，提升大眾運輸服務品質。

交旅處表示，除補貼公車駕駛員薪資外，未來也將透過建置智慧型站牌、調高合理營運成本及新闢路線等措施，使業者永續經營，提升大眾運輸服務品質。（編輯：李錫璋）1130216