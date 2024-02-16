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竹市長者全口活動假牙補助 每人最高6萬元

2024/2/16 13:28（2/16 14:01 更新）
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新竹市政府推動「長者全口活動假牙補助」，113年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務，期盼透過計畫的持續推動，讓長者擁有一口好牙。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月16日
新竹市政府推動「長者全口活動假牙補助」，113年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務，期盼透過計畫的持續推動，讓長者擁有一口好牙。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府推動「長者全口活動假牙補助」，今年度針對112年1月1日前設籍新竹市65歲以上長者等，上下顎自然齒6顆以下，每人補助最高新台幣6萬元，即日開放申請。

竹市府今天發布新聞稿說明，新竹市「長者全口活動假牙補助」，去年共364名長者進行假牙補助申請，目前已有282人完成活動假牙裝置。

竹市府表示，今年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務，目前已有3200名長者受惠，期盼透過計畫的持續推動，讓長者擁有一口好牙。

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新竹市衛生局於稿中說明，凡設籍竹市65歲以上長者或55歲以上原住民，只要符合上顎及下顎自然齒共6顆以下，且已領有竹市安老津貼給付之資產及居住條件者，均可持身分證件、印章、最新戶籍資料至新竹市衛生局辦理申請。

竹市衛生局指出，65歲以上長者及55歲以上原住民可攜帶身分證至轄區衛生所或竹市衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市41家「高齡友善固齒整合照護診所」免費口腔篩檢。（編輯：李錫璋）1130216

#新竹市
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