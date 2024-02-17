推動新農業減碳 2024屏東熱博智慧農機具展

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）配合智慧科技農業政策，屏東縣政府在2024熱帶農博設置智慧農機具展區，以省工電動化農機為主軸，展示多項新型機具應用，提高農機具稼動率及應用，做為新農業減碳發展。

屏東縣農業處今天表示，熱帶農業博覽會展出智慧農具有別以往，展示搬運車、升降作業機、吹葉機、割草機、鏈鋸等多款電動農機具，將傳統內燃機機具設備，利用馬達及相關感測器，改裝成電動化，符合國際動動淨零碳排目標。現場展示屏東科技大學永續循環中心電動搬運車，將搬運車完全改裝成電動，裝載及速度不亞於傳統燃油系統搬運車。

農業處新聞稿表示，現代智慧農業生產需結合作物生長、農田環境、農機作業等資訊，展示溫室及魚菜共生等縮尺模型，利用智能環控系統監控，加上農業物聯網技術，通過全面互聯共用獲得更多網路服務，不僅提高精緻農業科學決策和作業實施標準，也讓農友們更容易掌握環境趨勢。

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此外，屏科大永續智慧養豬技術研究中心，提供研發電動飼料餵飼車等多款電動機具展場中展示；其他相關農用省工機具，如大小型先進曳引機、插秧機、植保機、遙控割草機、農膜回收機及多款農用電動化機具，以及產業應用機具，如農、林剩餘資材利用技術、廚餘回收再利用製作成肥料設備等機具也在展場中呈現。

現場展示的植保機，還可將田間作業資訊傳遞後端平台，作為大數據及決策資料庫外，展區也提供農機保修訓練班及農機租賃相關服務資訊。（編輯：孫承武）1130217