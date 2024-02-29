林右昌：為社子島開發與蔣萬安見面 提兩大交通解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部長林右昌今天說，26日曾就社子島發展議題與台北市長蔣萬安見面，其中交通建設最為重要，包括輕軌串連五股、泰山，討論「蘆社大橋」的定位，擬僅開放大眾運輸加上綠色運具。

林右昌今天接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，談到社子島發展議題，林右昌說，社子島居民應該有更好的生活環境，近年台北市政府正進行區段徵收，島內民眾也有很多不同意見而無法走下去，這是最大的困難。

林右昌說，另外，現有聚落文化保存的議題，也不該被粗暴對待，必須重視。他擔任內政部長後，曾就社子島開過十幾次專案會議，社子島的發展有個課題一直沒有規劃、處理的，就是交通。

林右昌指出，社子島如果沒有配套足夠的公共設施、交通建設，未來會碰到很大的障礙，「社子島的發展，絕對不能重蹈內科的覆徹」，26日他與蔣萬安會面時，蔣萬安也非常贊成；當天他提出內政部詳細研析後的建議方案，給北市府參考，得到正面回應。

林右昌表示，必須從大台北都會的角度重新思考社子島，交通配套才能迎刃而解，第2是大眾捷運系統的導入，第2，原本台北、新北市都提過「蘆社大橋」的構想，必須要更深入討論定位、功能以及興建期程，都應該有所共識，才能確保社子島成功發展。

林右昌說，本來台北市就規劃天母跟社子的輕軌會進到社子島，原本規劃從下方繞上去，在社子大橋旁有機廠及產業園區，不過如果把它跟新北市蘆洲發展放在一起想，這樣的規劃會有點可惜，事實上可以跟泰山、五股的輕軌進一步串連。

林右昌指出，社子島的頸部是交通瓶頸最嚴重的地方，即便可以連接到社子大橋、洲美快速道路，討論過後認為蘆社大橋應該是大眾運輸系統加上綠色運具，不放行汽、機車，這樣會更環保，也符合新的發展趨勢、2050淨零碳排願景。

林右昌說，內政部是從國土規劃、區域發展角度，提出這樣的構想，後續技術面就交由相關人員討論、整合。

林右昌表示，當天他也把「城中一座島」這本書送給蔣萬安，並附上筆記，相信會給蔣萬安很多啟發；雙方也指示幕僚單位進行細部討論，把過去可能是障礙、沒共識部分進一步整合，並讓更多社子島居民認同，未來送到內政部審議時，相信也會得到更多委員支持。

林右昌指出，「徵收」涉及人民土地、財產，委員審議時會更加慎重，特別考慮公益性與必要性，因此這樣的構想其實也會提高公益性與必要性。

對於台北市政府提出，目前審定的都市計畫公共設施用地比率已達56%，滿足劃設5%社會住宅用地恐有所困難，林右昌在內政部新春媒體茶敘時說，建議未來社子輕軌機廠用地如果有檢討整合的機會，可再進一步評估能否增加社宅用地的可能性。

林右昌表示，社子島議題因為與北市府已經建立溝通管道、互動良好，相關議題可以立即溝通；他也正在約新北市長侯友宜，只要時間允許會就蘆南蘆北、新北市發展，做深度討論與交流，如果不要泛政治化、什麼都往選舉角度思考，中央地方合作是常態。（編輯：郭無患）1130229