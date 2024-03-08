日月光攜手供應商談淨零 盼打造產業生態系

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）日月光高雄廠今天舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」，近80家材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等供應商分享，環境部政務次長施文真表示，淨零轉型需要政府、企業和民眾共同努力。

施文真致詞時表示，淨零轉型是全球社會共同的責任，需要政府、企業和民眾共同努力，以應對氣候變遷和環境挑戰。2022年已宣布的台灣2050淨零轉型－4大策略、2大基礎，及12項關鍵戰略，將持續支持、鼓勵創新技術發展。

企業永續影響力中心總監陳耀德表示，為了讓業界可以更有韌性、更穩定面對未來不可逆的趨勢與挑戰，調適管理應用遂為協助企業應對的解方，不僅要符合各項國際評比所需，更重要的是帶領業者回到初衷、秉持正確的態度，持續彰顯及實現永續發展目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日月光高雄廠副總經理李政傑分享日月光數位化融合社會和公司治理（ESG）雙軸轉型，他指出，以智慧化鋪路，邁向低碳與淨零，刻不容緩。日月光投控響應並於各廠區展開淨零行動方案，高雄廠訂定4大執行項目─溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理─並以數位轉型加速布建綠色製程，藉以提升能資源使用效率、源頭管理與循環再利用等行動，強化低碳韌性，致力實踐淨零承諾。

勤業眾信資深執行副總經理溫紹群說，全球低碳的驅動更需要從生態系、投資者的視角完整規劃，以填補企業在轉型上的4大缺口，並利用數位平台及工具輔以供應鏈管理，提升決策效能，強化企業雙軸轉型所需具備的創新發展。（編輯：謝雅竹）1130308