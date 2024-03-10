蘇丹紅辣椒粉風波 新竹縣封存612箱代工醬料將銷毀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）新竹縣衛生局表示，獲報高雄津棧公司含蘇丹紅辣椒粉流向轄內十全特好食品公司後，派員查察將廠內已製作完成的612箱特製醬查封，後續將銷毀，原料退回原供應商。

新竹縣衛生局今天發布新聞稿指出，轄內十全特好食品今年1月自高雄津棧公司進貨總計560公斤辣椒細粉原料，已投料140公斤製作客製產品「特製醬（紅辣）」9公斤/箱，共計生產612箱，尚未流通於市面。

衛生局表示，接獲通知後立即前往十全特好食品查察，將612箱特製醬產品查封，後續將依產品銷毀作業規定辦理，未投料生產的原料將由業者盡速退回原供應商，並提供退貨證明備查。

衛生局指出，食品業者若發現產品有危害衛生安全時，應依食安法停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，若查獲仍販售問題產品，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1130310