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屏東打造無圍籬共融日照 5示範點落實在地安老

2024/3/12 13:54
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東邁入超高齡社會，老年人口比例達20.14%，縣府已布建66處日照中心，5處升級無圍籬共融日照服務，安排老幼共學食農教育體驗等活動，營造共融共學精神，落實在地安老。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，屏東縣老年人口比例已高於全台平均，為實現長輩在地安心共老，打造無圍籬共融日照服務，達成「一國中學區一日照」政策，統計至今年3月，已設立66處日照中心，布建率達95%以上，陸續有屏東市大連、北興、鹽北、新埤、竹田等5處推動無圍籬共融日照，未來將推動更多無圍籬社區照顧模式和共融社區。

縣府提及，日照中心安排的活動，能強化長輩自我照顧能力、增進人際互動及延緩功能退化，更讓家屬獲得喘息空間；例如鹽北日照中心和彭厝國小附設幼兒園共同採收芒果，小朋友帶著活潑熱情精神，與長輩小手拉大手一同撿拾、裝箱，過程中傳出歡笑聲，增添歡樂及溫馨氛圍，也營造「共融共學」精神。

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鹽北日照中心主任林秋子表示，老幼共學食農教育體驗活動，學童認識食物從產地到餐桌過程，互動交流中也能培養對長者同理心，讓孩童笑聲帶給長者活力，進而重建長者價值。

屏東縣長期照護處表示，日照中心提供近便性服務，是長者在社區的另外一個家，活動安排更貼近長輩生活脈絡，規劃適當照顧模式及活動設計，以強化長輩自我照顧能力，過著有品質安老生活，比起長照2.0的居家服務，有更多加值效益。如果有長照服務需求可撥打 1966洽詢。（編輯：郭諭儒）1130312

#屏東縣
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