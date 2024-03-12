北市抽驗辣椒粉26%不合格 小磨坊驗出農藥殘留

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（中央社記者陳怡璇、郝雪卿台北12日電）北市衛生局公布市售辣椒粉抽驗結果，23件中有6件不合格，占26%；除了驗出蘇丹紅產品以外，小磨坊的紅辣椒粉檢出殘留農藥，已下架並移請轄管的台中市處辦。

小磨坊說，目前未接獲台北市衛生局的公文，是從台北市衛生局發布的新聞稿得知這項訊息，公司已在內部展開查核。

北市衛生局以新聞稿表示，此次共計查驗23件產品，包含辣椒粉及辣椒醬23件，檢驗項目包括蘇丹色素、規定外色素及殘留農藥，6件不符規定產品中有3件產品1件「真好家辣椒粉」、1件「極辣朝天椒」及1件「泰式辣椒粉」，檢驗結果同時檢出蘇丹色素及殘留農藥，涉添加未經中央主管機關許可添加物及不符「農藥殘留容許標準」。

3件「辣椒粉」產品分別為「紅辣椒粉」「匈牙利紅椒粉」及「細粉紅辣椒」檢出殘留農藥，不符「農藥殘留容許量標準」；而檢出蘇丹紅的產品已第一時間移請所轄衛生局溯源及追查流向，並於4日發布新聞稿。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

而添加未經中央主管機關許可的添加物，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，爰同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

針對不符規定產品，北市已令業者或通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。（編輯：方沛清）1130312