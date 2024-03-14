台中百貨母親節檔期開跑 力拚成長3%到5%

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）春暖花開，台中各百貨公司母親節檔期開跑，由於今年前2月業績下滑，3月起買氣回升，業者都盼母親節檔期能刺激買氣，預估今年母親節檔期可望較去年同期成長3%到5%。

今年前2月受國人出國影響，台中市百貨公司業績出現下滑，農曆春節過後，業績才逐漸回升，隨著各百貨公司宣布母親節檔期登場，包括廣三SOGO全館感謝祭、大遠百美麗購物節VIP預購於13日登場後，中友32週年慶也從今天起開打。

中友百貨於3月14日至4月17日舉辦32週年慶，推出滿千贈點、愛地球扣點抽大獎、品牌日加碼及刷卡滿額贈商品禮券等好康，店長陳俊華在記者會中表示，32週年慶投入1.8億元促銷預算，預估業績上看17.68億元、較去年同期成長5%。

台中大遠百美麗購物節13日至20日VIP預購先暖身，3月21日到4月15日正式登場，業者指出，這次促銷預算近2億元，整檔業績目標40億元、較去年同期成長5%；重新改裝的香奈兒（CHANEL）旗艦店，面積達350坪，預計4月間正式開幕，可望再帶動全館業績成長。

廣三SOGO全館感謝祭13日起開放預購、19日活動正式開跑。店長尤榮川表示，今年特別邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任代言人，加上全館祭出滿千送百、銀行滿額禮、化妝品最低下殺4折起等促銷活動，母親節整檔業績將挑戰15億元，較去年同期成長3%。

部分樓層已先開放營運的「誠品生活480」，也預告將於23日起全館正式開幕，館內除有誠品書店、大型主題餐廳及上百人氣品牌外，還有全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」等人氣名店，將為七期百貨商圈再增添逛街據點。（編輯：陳仁華）1130314