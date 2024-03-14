更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北蘆洲男連帽衣服帽子異常鼓起 員警識破藏毒

2024/3/14 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北14日電）新北市蘆洲區1名男子日前遇警方執勤時，將手邊毒品往連帽衣服的帽子裡塞並快步離開，員警見帽子異常鼓起，識破帽內藏有2包安非他命，依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北保安大隊發布訊息，8日晚上9時在蘆洲區三民路附近執行巡邏勤務時，發現31歲賴姓男子看見警車靠近時，快步離開，警方察覺有異上前盤查。警方盤查過程中，見賴男眼神閃爍，便詢問他是否有攜帶違禁品，賴男否認並主動攤開雙手讓警方檢查，但員警見賴男連帽衣服的帽子異常鼓起，隨後在帽子內發現2包安非他命（重2.5公克），全案依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將持續追查毒品來源。

新北保大表示，今年強化追緝毒品，3月4日到3月8日，5天內查獲5件毒品案共5人及1名毒品通緝犯，查獲安非他命、K他命及各式新興毒品，呼籲民眾若發現有可疑或不法情事，請立即向警察單位提出檢舉。（編輯：張銘坤）1130314

#新北市
#新北地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195