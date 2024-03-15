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北市社會局科員涉販毒2大過免職 情節重大不給半薪
首頁 / 地方

竹縣府稽查某火鍋連鎖店 砧板髒污等問題限期改善

2024/3/15 16:56（3/15 17:01 更新）
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新竹縣政府接獲民眾陳情某連鎖火鍋店環境衛生、食材管理有問題，經衛生局派員稽查發現店內砧板髒污等多項缺失，已要求業者22日前需改善完畢，後續也將派員複查。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月15日
新竹縣政府接獲民眾陳情某連鎖火鍋店環境衛生、食材管理有問題，經衛生局派員稽查發現店內砧板髒污等多項缺失，已要求業者22日前需改善完畢，後續也將派員複查。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣政府今天表示，接獲民眾陳情縣內某連鎖火鍋店環境衛生、食材管理等問題，經派員稽查發現砧板髒污等缺失，要求於22日前改善完畢，後續將複查。

新竹縣政府發布新聞稿指出，日前接獲民眾反映某連鎖火鍋店有環境衛生、食材管理等問題，衛生局受理並派員稽查發現，冷凍庫結霜嚴重需檢視維修、砧板髒污應定期清潔並汰舊換新、員工私人物品未區分放置，以及生鏽器具仍放置作業場所等問題。

縣府說，此餐廳缺失已列入重點查核事項，已要求業者限期改善，將於3月22日再次派員複查，若違規事項屆期未改正，將依相關規定辦理，可依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

縣府表示，若情節重大者，並得命歇業、停業一定期間、廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

縣府指出，業者應落實自主管理，確實遵守食安法相關規定，提升餐飲品質，保障消費者餐飲衛生安全。（編輯：方沛清）1130315

#新竹縣政府
#衛生局
#縣府
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