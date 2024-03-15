劉青和故居見證台灣工業史 年底原貌竣工

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）北市歷史建築「劉青和故居」修復再利用工程啟動，廠商將以新台幣3000萬恢復老屋原貌，展現和洋折衷式建築風采，延續原本待客形式及導覽，預計年底竣工。

北市文化局表示，劉青和故居2008年登錄為歷史建築，建築型式為和洋折衷式樣，整體留有的原貌比例高，在結構與空間配置上雖為傳統日式住宅型式，但建築外貌卻非日式常見的木造雨淋板外牆形式，而是以磚壁取代，裝飾細節更增加現代主義等風格。

文化局說，牛腿飾設計於房屋入口及窗戶尤其明顯，為整體建築添增藝術性；此外，於建物調查期間，除在原件木材上發現留有當時工匠的編號系統墨跡，更於屋架中脊發現具有祈福意義的竣工幣串。

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文化局指出，本棟歷史建築建造時間可回溯至1940至1945年間，地屬日治時期東門町，劉青和博士因受任台灣省工業試驗所而配給本棟宿舍居住；劉青和是見證台灣工業史的重要人物之一，劉家後人在訪談中表示，劉青和的夫人顏碧秋出身基隆望族顏家，時常邀請各部會官員、家人好友來聚會，宴客氣氛風趣輕鬆，因此「聚會與交流」成為此空間重要的精神象徵。

廠商將投入3000萬元進行修復工程，預計今年年底竣工；修復工程將以恢復老屋原貌及展現和洋折衷式建築的風采為主；規劃恢復劉青和居住此屋的風貌及展示樟腦工業延續輝煌歷史的文史解說，延續以待客為主的空間形式，提供藝文講座與餐飲服務。（編輯：張銘坤）1130315