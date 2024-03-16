台灣西部空品不佳 新北焚化廠、發電廠排放正常

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）台灣西半部地區因擴散條件不佳影響空氣品質，新北環保局表示，今天通知空氣品質惡化列管業者，啟動對應措施。追蹤焚化廠與火力發電廠無異常排放，巡查大型工地避免逸散污染。

環境部今天說，台灣西半部地區擴散條件不佳影響空氣品質，多個縣市啟動應變機制，預計週日（17日）晚間空氣品質才會好轉。

新北環保局今晚回應中央社記者詢問表示，基北北桃四市15日即啟動聯合稽查30家大型工廠，查核98處工地，57處餐飲業及露天燃燒熱點，並攔查車流較大路段的柴油車及機車，啟動高污染車輛的車牌辨識。

今天休假，環保局說，多數工廠工地未作業，仍以通訊群組LINE通知轄內64家空氣品質惡化列管業者（含工地），啟動對應措施。也透過環保局官網及新北市府社群媒體，提醒民眾注意防護，儘量減少外出，外出應配戴口罩。

環保局表示，今天追蹤3座垃圾焚化廠，與1座林口火力火力發電廠，這些設有固定污染源空氣污染物連續自動監測設施（CEMS）者，沒有異常排放。

同時，環保局巡查新北轄內12處大型工地，要求落實防制措施，避免逸散污染。各區清潔隊及工廠、工地，加強洗掃道路以減少懸浮微粒、臭氧前驅物氮氧化物。（編輯：張銘坤）1130316