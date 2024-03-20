台東香蘭國小公辦民營遭反對 公益平台暫緩計畫

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣太麻里鄉香蘭國小僅剩32名學童，地方盼轉型公辦民營，獲公益平台文化基金會支持；但也有家長表達反對。公益平台今天聲明，無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫。

台東縣香蘭國小因學童人數逐年減少，地方部分人士希望轉型為公辦民營的實驗學校，並獲得公益平台文化基金會的支持；但也有家長反對，將於明日集結到台東縣政府陳情，表達反對意見。

公益平台文化基金會今天發布聲明，「公益平台無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫，但對偏鄉教育改革的使命初心永不改變」。

公益平台表示，基於太麻里鄉香蘭國小的交通地理位置，同時凝聚了排灣族、阿美族、漢民族的閩南人、客家人等不同族群居民，更有獵人學校獨特的大自然環境與豐厚的原住民文化。

因此，公益平台自去年夏天即全力支持僅剩32名學童的香蘭國小轉型，期盼成為偏鄉示範學校，以達到創造「學生受益」、「部落與社區新發展」，及「政府未來偏鄉新教育模式」的3贏成效。

籌備工作小組自去年8月1日起迄今已舉辦過6場說明會，並於今年2月19日舉行公聽會廣收多元意見，公益平台核對超過230份原住民同意書，不僅達到「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」過半數門檻規定，更不斷積極爭取超過70份在地閩、客居民的同意書。

此外，公益平台表示，更收到10份含括排灣族、阿美族、閩南、客家不同族群的部落傳統領袖、部落會議主席、社區發展協會總幹事、香蘭國小前後任家長會長等支持學校轉型的陳情書信。

公益平台表示，原以為已獲得多數在地居民的支持，未料近日仍有出現反對聲音，引起在地居民的不安與分歧，實非公益平台對於未來教育轉型的期望與初心，甚為遺憾。

公益平台表示，也許因緣尚未具足，決定無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫，但對偏鄉教育改革的使命初心永不改變，期能繼續和大家站在一起，共同努力。（編輯：謝雅竹）1130320