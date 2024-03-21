反舊寮國小廢校裁併 村民屏東縣府陳情

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣高樹鄉舊寮國小近5年人數未達50人，縣府依規定進行併校或停辦評估，今天菜寮村、司馬村及舊寮村3村居民至縣府陳情，訴求勿併入新豐村新豐國小。

菜寮村長蕭惠真表示，目前舊寮國小就學人數35人，新豐國小僅22人；交通位置方面，新豐不僅更偏僻又建立在地震帶上；師資上，舊寮有9成正式教師，新豐則有8成是約聘。不論地理位置、正式師資、人身安全、圖書館、學子人數及教育資源，舊寮皆優於新豐，不懂為何是前者併入後者。

蕭惠真指出，2月18日才收到廢校通知，盼縣府給2、3年緩衝期，若併校勢在必行，希望居民可選擇至人數較多的高樹國小就讀。

舊寮村的郭姓家長表示，有2名年幼子女，1名正在就讀舊寮國小附設幼兒園、1名未屆就學年齡，希望2個孩子未來可以就讀舊寮國小，認為偏鄉國小存廢不應以人數決定。

屏東縣教育處國民教育科長陳尚奕表示，併校僅是行政上後續管理及接收，高樹鄉是大學區體制，舊寮若併入新豐，村民仍有權選擇至區內任1學校就讀。

陳尚奕說，鄉親的訴求會如實提供給縣長，並送進教育審議委員會審議，至於鄉親的建議與疑慮，縣府後續會有相應的配套措施。

舊寮國小成立於民國24年，本來主要學子來自菜寮村、司馬村、舊寮村及新豐村，新豐村民為免學子步行2公里至舊寮國小求學之不便，44年成立「屏東縣高樹鄉舊寮國校新豐分班」，並在48年獨立為現今的新豐國小。（編輯：張雅淨）1130321