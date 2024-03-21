竹縣市幼教團體簽備忘錄 盼提升教育環境

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣幼兒教保學會和新竹市兒童教保福利聯合會今天簽證大新竹幼兒教保聯盟合作備忘錄，也聯盟成立教保人員培訓專班，盼為新竹地區幼兒教育開創更高品質的教育環境。

新竹市兒童教保福利聯合會理事長周莉柔今天向中央社記者說，這次新竹縣市共有200間幼兒園加入聯盟體系，未來將服務超過3萬名幼兒，影響範圍至少涵蓋2.5萬個家庭。

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周莉柔表示，過去常接獲家長投訴，如竹縣市幼兒園腸病毒停課標準不統一、幼托補助不一致等陳情，盼透過縣市聯盟的成立，促成新竹縣市同步的托育政策，改善大新竹家長和幼兒的相關權益。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜向中央社記者說，新竹縣市地區的人口也持續增長，因應縣市是屬共同生活圈，盼協助推動縣市跨區域的各項政策同步，讓托育政策更完善，也為新竹地區幼兒教育開創更高品質的教育環境。（編輯：張銘坤）1130321