更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球首例 基因改造豬腎成功移植活體患者
首頁 / 地方

環團齊聚彰化 盼芳苑大城潮間帶速列國家級濕地

2024/3/22 15:24（3/22 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
多個環保團體22日齊聚彰化，指出芳苑大城潮間帶生態豐富，是台灣目前最大、最原始的泥黏質濕地，呼籲政府盡快劃設為國家級濕地，暫緩所有潮間帶風電、光電受理案。（彰化縣野鳥學會提供）中央社記者鄭維真傳真 113年3月22日
多個環保團體22日齊聚彰化，指出芳苑大城潮間帶生態豐富，是台灣目前最大、最原始的泥黏質濕地，呼籲政府盡快劃設為國家級濕地，暫緩所有潮間帶風電、光電受理案。（彰化縣野鳥學會提供）中央社記者鄭維真傳真 113年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化22日電）10多個環境保護團體齊聚彰化縣，爭取芳苑大城潮間帶盡速列為國家級濕地；彰化縣政府表示，去年依中央指示完成凝聚在地共識，已將地方意見送內政部，尚在審查。

「全國NGOs環境會議」今天、明天在彰化舉辦，環團聲援反對興建鹿港晶鼎焚化爐，並爭取芳苑大城潮間帶列為國家級濕地。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，芳苑大城潮間帶過去被評鑑為國家級濕地，各界為保護，反對國光石化開發案，如今國光石化已撤案多年，濕地卻還沒列入國家等級。

施月英說，潮間帶生態豐富，是台灣目前最大、最原始泥黏質潮間帶，更有列為文化資產保存的海牛車，現在面臨光電、風電開發危機，呼籲政府盡快劃設為國家級濕地，暫緩所有潮間帶風電、光電受理案。

彰化縣政府農業處告訴中央社記者，中央希望地方先凝聚共識，去年9月縣府開座談會，包括彰化福興鄉、鹿港鎮、芳苑鄉、大城鄉及雲林縣麥寮鄉等地漁民都有參加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業處說，達4點共識，彰化濱海工業區以南到濁水溪口申請劃設為國家級重要濕地；劃設範圍內請中央考量依濕地保育法規定保障農漁民，不影響現有漁撈等作業行為；劃設範圍內居民在明智利用原則下，可提重要濕地保育利用計畫供中央主管機關及相關單位參考；建請相關主管機關不允許在濕地範圍內設風機及太陽能板。

農業處表示，去年11月已將共識內容納入重要濕地分析報告書送到內政部，尚在審查，希望保護彰化海岸濕地，避免風機及太陽能板設置並保障農漁民生計。（編輯：李明宗）1130322

#施月英
#彰化縣
#彰化縣政府農業處
#淨零台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60