環團齊聚彰化 盼芳苑大城潮間帶速列國家級濕地

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）10多個環境保護團體齊聚彰化縣，爭取芳苑大城潮間帶盡速列為國家級濕地；彰化縣政府表示，去年依中央指示完成凝聚在地共識，已將地方意見送內政部，尚在審查。

「全國NGOs環境會議」今天、明天在彰化舉辦，環團聲援反對興建鹿港晶鼎焚化爐，並爭取芳苑大城潮間帶列為國家級濕地。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，芳苑大城潮間帶過去被評鑑為國家級濕地，各界為保護，反對國光石化開發案，如今國光石化已撤案多年，濕地卻還沒列入國家等級。

施月英說，潮間帶生態豐富，是台灣目前最大、最原始泥黏質潮間帶，更有列為文化資產保存的海牛車，現在面臨光電、風電開發危機，呼籲政府盡快劃設為國家級濕地，暫緩所有潮間帶風電、光電受理案。

彰化縣政府農業處告訴中央社記者，中央希望地方先凝聚共識，去年9月縣府開座談會，包括彰化福興鄉、鹿港鎮、芳苑鄉、大城鄉及雲林縣麥寮鄉等地漁民都有參加。

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農業處說，達4點共識，彰化濱海工業區以南到濁水溪口申請劃設為國家級重要濕地；劃設範圍內請中央考量依濕地保育法規定保障農漁民，不影響現有漁撈等作業行為；劃設範圍內居民在明智利用原則下，可提重要濕地保育利用計畫供中央主管機關及相關單位參考；建請相關主管機關不允許在濕地範圍內設風機及太陽能板。

農業處表示，去年11月已將共識內容納入重要濕地分析報告書送到內政部，尚在審查，希望保護彰化海岸濕地，避免風機及太陽能板設置並保障農漁民生計。（編輯：李明宗）1130322