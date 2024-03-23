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首頁 / 地方

小朋友體驗波麗士值勤 新北警籲重視兒童安全

2024/3/23 17:29（3/23 17:56 更新）
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新北市政府23日在市民廣場舉辦「兒童安全一條龍」宣導活動，婦幼警察隊現場歡迎小朋友們化身「小小波麗士」，也透過說故事分享防詐騙、防酒駕等正確觀念。（新北市婦幼警察隊提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月23日
新北市政府23日在市民廣場舉辦「兒童安全一條龍」宣導活動，婦幼警察隊現場歡迎小朋友們化身「小小波麗士」，也透過說故事分享防詐騙、防酒駕等正確觀念。（新北市婦幼警察隊提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月23日
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（中央社記者楊侃儒新北23日電）日前虐童案引發社會關注，新北市市民廣場今有場「兒童安全一條龍」活動，呼籲重視兒童安全，新北婦幼警察隊邀小朋友化身小小波麗士，並以說故事分享防詐騙、防酒駕觀念。

新北警察局婦幼警察隊發布新聞稿，透過酒醉模擬眼鏡，讓民眾感受喝醉酒的暈眩感，提醒民眾酒駕危險，同時還準備小小警察制服、防彈背心、小型警用機車以及模型槍枝，讓小朋友化身小小波麗士打擊犯罪。

住在附近的王小姐表示，今天帶5歲和7歲兒子參加活動，小兒子平時較怕警察，剛開始有些抗拒，幸好遇到熱情警察協助穿小制服與防彈背心，兒子變身帥警察也開心起來。

另一位陳先生表示，小朋友對警察很好奇，沒想到背心穿起來很熱，更能體驗警察執勤的辛苦，小朋友很開心能體驗這次活動。

婦幼隊也透過說故事教小朋友安全觀念互動，提醒家長注意詐騙，避免受害。

婦幼隊表示，每個孩子都是父母心中寶貝，打造友善安全社區環境、無害的活動及學習空間，需要每位市民一起努力，才能落實兒童權利公約的禁止歧視、最佳利益、生命權、生存及發展權與尊重表意權四大原則。（編輯：林恕暉）1130323

新北市婦幼警察隊23日參加在市民廣場舉辦的「兒童安全一條龍」宣導活動，現場並準備小小警察制服供孩童體驗穿著，化身小小波麗士。（新北市婦幼警察隊提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月23日
新北市婦幼警察隊23日參加在市民廣場舉辦的「兒童安全一條龍」宣導活動，現場並準備小小警察制服供孩童體驗穿著，化身小小波麗士。（新北市婦幼警察隊提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月23日
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