鎖定135處熱點 中市警執行機動測速照相專案

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中警方明天起連1週，針對全市易超速違規及肇事熱點計135處路段，將執行「機動測速照相執法」專案，希望透過強力執法，深化民眾以安全速度行駛的觀念，呼籲民眾切勿違規。

台中市政府警察局交通警察大隊今天表示，警方分析台中市民國113年1至3月A1類（死亡車禍）交通事故中，深入了解個案肇事原因，發現事故發生與超速有關的案件約占30%，顯見超速駕駛多造成嚴重車禍。

警方表示，為有效遏止汽機車超速的交通事故發生，中市警局自25日至31日止，將執行為期1週全市同步執行「機動測速照相執法」專案勤務，希望透過強力執法手段，深化民眾以安全速度行駛的觀念。

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警方指出，專案將以台中市易超速違規及肇事熱點計135處路段，運用移動式測速照相科技設備，提升執法強度佐以彈性規劃測照地點執法，並在執行測速照相的地點前，設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人應予減速行駛，相關執法路段也在台中市交通警察大隊網站上公布。

警方提到，112年新修正交通法規新制，嚴重超速由原先超過路段規定速限60公里降低為40公里，同時從原先最高新台幣2萬4000元罰款提高至3萬6000元，且新修記點制度超過路段規定速限40公里記1點，超過路段規定速限40公里以上，屬危險駕車記3點，罰責加重，呼籲民眾切勿違規。（編輯：黃世雅）1130324