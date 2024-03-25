全國首推綠化補助導入淨零碳排 高市最高補助80萬

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市工務局率先全國，今年將「建築物立體綠化補助」導入淨零碳排，要求綠化範圍應設置智慧澆灌、淨零碳排或氣候防洪等淨零排碳設施項目，最高補助80萬元。

工務局表示，增加綠化面積是減碳最直接的方式，高雄市「建築物立體綠化補助」率先全國，今年首推要求綠化範圍應設置淨零碳排相關設施。補助受理期間從即日起至5月31日。

高雄市明定2030年減碳30%、2050年達淨零目標。工務局長楊欽富表示，既有建築物施作立體綠化是最直接改善民眾生活空間、最貼近民眾感受，更具有公共示範效果。

工務局今天發布新聞稿指出，截至2023年工務局已補助106件申請案，綠化面積達到1萬7475.11平方公尺。從公私有建築物中，將原本空曠、閒置、且日曬蓄溫的屋頂、露台或戶外牆面，改造成兼具舒適、休憩且具降溫功能的綠藝空間。

工務局表示，「建築物立體綠化補助」今天公告，補助對象為領有使用執照之「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，最多可補助屋頂綠化改善經費49%。

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根據補助申請規定，凡具有公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良評選活動之大樓，依照獲得標章或評選成績可獲得較高的補助與額度，最高補助金額為新台幣80萬元。申請項目包含建築物立體綠化及綠屋頂管理維護及修繕。

工務局進一步說明，為推動淨零碳排，今年要求綠化範圍應設置智慧澆灌、淨零碳排或氣候防洪等設施達補助經費10%或20%以上，曾申請過綠化補助的建築物也可獨立申請施作。除有助於淨零城市發展外，對於改善自身綠化環境建築物，也有擴增補助的機會。（編輯：李亨山）1130325