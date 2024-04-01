新北推淨零碳示範場域 助業界導入虛擬電廠節能

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市經發局今天表示，協助企業降低用電支出並邁向淨零之路，推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」補助業界淨零轉型，設置「光充儲」一體的虛擬電廠，最高可獲80萬元補助。

新北市經發局今天發布新聞稿指出，為協助企業降低用電支出並邁向淨零之路，今年將推出行動碳健檢中心輔導、淨零碳示範場域推廣補助計畫、太陽光電系統補助、綠色媒合會、店面節能設計指引手冊、企業淨零轉型健檢指引手冊等6大節能創能政策。

經發局長何怡明表示，因應未來淨零碳挑戰，引導企業節約能源，降低電費支出，推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助新北市轄內工業、服務業等團體導入「創能、儲能、節能」虛擬電廠系統。

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她指出，以初步發展「虛擬電廠」為核心，透過設置「光充儲」一體的虛擬電廠（Virtual Power Plant），降低電網集中風險，增加分散式電網，並鼓勵業者建立示範場域，以能源的角度降低企業碳排放，同時和緩電價上漲衝擊，共同響應新北淨零碳目標。

經發局表示，「淨零碳示範場域推廣補助計畫」即日起到4月19日止，新北市轄內公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量51kW（千瓦）以上電力用戶申請補助，補助額度不超過建置總經費49%，申請人申請案件以1案場為限，最高可獲新台幣80萬元的補助。（編輯：戴光育）1130401