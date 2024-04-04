台灣盲人重建院社大開課 教視障者游泳挑戰潛水

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）台灣盲人重建院社區大學今天表示，開辦藝能、休閒娛樂、健康運動、音樂陶冶、游泳等課程，讓視障者有動機踏出家門。青光眼患者從旱鴨子進步到學會游泳自由式，更要挑戰潛水。

台灣盲人重建院社區關懷融合處今天以新聞稿表示，視障者常受限視力而失去參與活動機會，重建院社區大學提供視障者聚會與學習環境，一樣享有休閒生活的權利，藉交流鼓勵一起成長。

重建院社工梁郁馨說，社區大學原僅開辦歌唱班、國標舞，後來增加盲用電腦、串珠、造型汽球等課程，透過教學與帶領，讓視障者愈來愈喜歡參加。

重建院統計，民國112年重建院社區大學參加人次2481人次，男女比例為6比4，年齡層在22歲至78歲間，因年長、疾病造成視力退化者占最大多數。

重建院總監楊素端告訴中央社記者，課程老師會依不同視力狀況，設計有別於明眼人的教學方式，113年特色課程包括歌唱、陶藝、日文、太極拳、國標舞、瑜珈、烹飪及烘焙等，有高齡82歲的學員參加。

重建院指出，與新莊國民運動中心合作開辦游泳班，甚至加入水中有氧課程，透過水中阻力增加平衡、心肺與肌力。專業教練指導患青光眼的阿庭（化名）以殘存視力學會在水中平衡身體、學各種基礎泳姿及如何閉氣與換氣。

重建院表示，原先不會游泳的阿庭，嘗試以浮板練習打水，上課前，會提早到泳池自主練習；他把握每次的學習機會從不缺席，學期結束時，已學會自由式；也持續參與路跑、甚至學習潛水。（編輯：戴光育）1130404