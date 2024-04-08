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彰化玩具銀行老幼共融 4月辦2場二手玩具交換

2024/4/8 12:23
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（中央社記者鄭維真彰化8日電）彰化縣玩具銀行4月將在北斗鎮、溪湖鎮舉辦2場二手玩具交換活動，小朋友可攜帶保存良好的玩具到場換另一個玩具，讓每個玩具充分被使用。

彰化縣政府社會處今天向中央社記者表示，玩具銀行成立逾2年，提供教具、玩具、繪本等出借，已有約1萬1000人辦證，累積2萬9111借閱人次。

社會處指出，今年玩具銀行除了提供玩具出借給小朋友，幫助玩具重生，也加入老幼共融概念，結合社區關懷據點，讓年長者透過玩具拆解、組裝，訓練手部肌肉，延緩退化。

4月二手玩具交換活動將在13日、27日的上午9時30分至12時，分別於北斗鎮居仁社區活動中心、溪湖鎮玩具銀行總行舉辦，玩具會經過維修、消毒，再提供交換。

社會處表示，交換活動不必事先報名，以一項玩具換一項對應其大小或是等價的玩具，不收刀槍類玩具、絨毛娃娃、電動遊樂器、生活用品及文具，玩具不能缺件、破損。

目前彰化縣玩具銀行有彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、二林鎮、社頭鄉共6處分行；圖書館、衛生所、社區發展協會等有85處據點提供二手玩具出借。（編輯：唐聲揚）1130408

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