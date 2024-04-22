校友捐20萬冠名愛心樹 大葉大學宣示推動永續發展

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（中央社記者吳哲豪彰化縣22日電）今天是世界地球日，彰化大葉大學舉辦愛心樹助學冠名記者會，曾任大葉大學校友總會理事長的陳錫堯捐贈20萬元，冠名贊助愛心樹，宣示學校推動永續發展的決心。

大葉大學舉辦大葉愛心樹助學冠名記者會，出席的有校長方文昌、前大葉大學校友會理事長陳錫堯等人，在記者會上，由陳錫堯捐出新台幣20萬元，由他成立的彰化八卦山咖啡生產合作社，冠名贊助校園內的愛心樹。

方文昌致詞時說，學校結合聯合國永續發展目標，積極推動教育平權及城鄉永續，而愛心樹是校園內的熱門打卡景點，隨著冠名地標揭牌，讓愛心樹不只是美景地標，也象徵校友和企業的愛心和支持，以及學校培養綠能人才、共創永續願景的信念。

方文昌指出，未來學校也會繼續種植樹木，歡迎各界響應，結合公益助學與護樹行動，邁向地球永續願景。

這次愛心樹冠名企業為「保證責任彰化縣八卦山咖啡生產合作社」，由陳錫堯秉持弱勢捐助與社會責任精神創設。

陳錫堯表示，彰化在地有很多優質農特產，為扶植地方咖啡小農，因此成立彰化八卦山咖啡生產合作社，讓小農可穩定成長，也提供青年學子接軌產業的機會，而在地生產更是有效減少碳足跡，為環境永續盡心力。（編輯：謝雅竹）1130422