不烤全豬烤全鱷 作家陳俞嘉霸氣答謝嘉縣鄒族部落

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣11日電）新書「魔汁原味」作者陳俞嘉在寫作過程中，嘉義縣阿里山特富野部落給予諸多協助，他今天在當地舉辦新書發表會，並請業者準備全鱷大餐，跳脫傳統烤全豬刻板印象，挑戰大家的味蕾。

陳俞嘉接受中央社記者電訪表示，他與特富野部落的農民因咖啡結緣多年，尤其新書寫作過程中，農民給予許多協助，因此其中一場新書發表會選在當地，與大家分享新書內容，正好日前得知新書二刷，直接開慶祝、感恩大會。

陳俞嘉考量到，烤雞、豬、牛了無新意，且在山上烤全豬太稀鬆平常，因此特別請山豬亮烤豬業者陳坤亮準備烤全鱷大餐，與族人們分享，挑戰味蕾。

陳俞嘉說，由於大家沒看過烤全鱷大餐，現場氣氛嗨到最高點。

陳坤亮強調，鱷魚來自台中市，並非嘉義縣中埔鄉公館滯洪池，其重量約60公斤。

陳坤亮事前先去除鱷魚的內臟，再出動電鑽將整尾鱷魚固定在鐵網上，連皮一起烤3、4小時；只是經過柴火烤過的鱷魚皮無法再利用，會後留在現場供大家拍照留念。

現場民眾分享，鱷魚肉吃起來很像是放山雞和火雞的紮實口感，但仍有油香，不過也有人惋惜「一個皮包就沒了」。（編輯：黃世雅）1130511