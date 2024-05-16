挺花蓮 台中清水警揪團集資15萬買果艷西瓜、富麗米

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市清水警分局員警發起「力挺花蓮行動」，地方企業也加入響應，1周內募集新台幣15萬元，向花連縣壽豐鄉農會訂購180顆「果艷西瓜」及富里鄉農會富麗米禮盒100盒。

台中市清水警分局今天發布文字稿指出，天氣日漸炎熱，清水分局清水派出所本想買西瓜解渴消暑，想到去年曾買過花蓮縣壽豐鄉好吃西瓜，近期花蓮又持續地震影響觀光及農產品，為響應支持花蓮縣，自發性發起「力挺花蓮揪團購西瓜及富麗米」行動。

此舉引起清水區清水義消分隊、萬味軒肉乾、威龍企業、龍成電訊等地方團體及企業紛紛加入支持行動，短短1周內集資15萬元，分別向花連縣壽豐鄉農會訂購180顆「果艷西瓜」及富里鄉農會富麗米禮盒100盒。

這筆訂單也讓壽豐鄉農會人員大吃一驚，笑說「台中人實在太熱情了」，果豔西瓜將在5月底成熟後陸續寄出，必須再耐心等待。

台中市清水警方表示，發起團購行動也是拋磚引玉，呼籲民眾及企業多團購花蓮農特產品，以實際行動支持花蓮振興。（編輯：陳仁華）1130516