城市面臨諸多重大挑戰 蔣萬安：合作實現永續世界

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京17日專電）台北市長蔣萬安今天上午在東京參與2024SusHi Tech會議共同宣言的討論，並在記者會發言。他表示，所有城市正面對氣候變遷、極端氣候等重大挑戰，但相信只要各大城市合作，必能促進創新，實現公正而永續的世界。

蔣萬安在於永續高科技城市SusHi Tech會議記者會上表示，當前所有城市都面對著重大挑戰，包括氣候變遷、極端氣候、網路安全、兩極化的世界等，但是他相信，只要各大城市一同合作、只要市長們加深彼此的交流，一定能突破一切障礙、解決問題、促進創新，實現一個公正而永續的世界。

蔣萬安在共同記者會上與東道主東京都知事小池百合子並肩而立，在大合照前後頻頻交談、相談甚歡。

在記者會前的共同宣言討論中，蔣萬安表示感謝東京的邀請與安排，當前所有城市面對共同威脅，更需要透過新科技打造公平、永續的社會。

蔣萬安昨天應邀在SusHi Tech市長論壇發表演說時向大家分享了台灣4月3日的大地震，台北以雲端平台串連，動員各局處進行即時因應。

蔣萬安今天表示，同樣身為市長，大家的使命不只是要求相關局處因應，更重視在對的時機做對的決策，市長們常面臨時間有限的困難，更需要新科技的協助，同時，透過與各位市長的交流、相互學習，進而共同面對挑戰。

蔣萬安補充說，全球共同致力於永續發展，台北也有著2050淨零碳排的政策目標，雖然不容易，但台北也透過Youbike共享單車前30分鐘免費、1200都會通月票等政策，有效提升綠運輸搭乘率，期待未來持續與在座所有市長們交流合作。

2024年永續高科技城市東京展（Sustainable High City Tech Tokyo ，SusHi Tech Tokyo）4月27日開幕，有來自全球40多個城市領袖，以及日本國內外企業相關人士參與，主旨在於宣傳東京都政府的「永續高科技城市東京」願景，打造永續新價值，並進行城市交流。

從5月15日起舉辦國際會議，17日擬定合力打造安全安心城市環境的共同宣言。（編輯：陳承功）1130517